All' ex fischietto Paolo Casarin il premio Forum Livii Poi consigli d’oro ai giovani arbitri

La suggestiva location del Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro, con l’eccellente regia del Grand Hotel, ha fatto da cornice alla tradizionale festa sezionale dell’Aia Forlì “Mauro e Marcello Greggi”. Quasi 170 i partecipanti alla serata tra associati, dirigenti arbitrali, ospiti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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