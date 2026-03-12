Il fischietto chiama i giovani rispondono | al via nuovo corso arbitri AIA

Il fischietto si fa sentire e i giovani si preparano a rispondere, con la sezione locale dell’Associazione Italiana Arbitri che annuncia l’apertura di un nuovo corso. Dopo il primo, svolto a gennaio e che ha formato 18 nuovi arbitri, tra cui due donne, questa seconda fase mira a coinvolgere altri aspiranti. L’iniziativa continua con l’obiettivo di aumentare il numero di arbitri giovani e motivati.

Percorso gratuito per giovani e appassionati dai 14 ai 40 anni, con approfondimento regolamentare, tutoraggio individuale, doppio tesseramento per calciatori e supporto alle famiglie. Iscrizioni già aperte Il fischietto chiama e i giovani rispondono. Dopo il successo del primo corso arbitri di gennaio, che ha portato 18 nuovi membri, tra cui due ragazze, la sezione locale dell’Associazione Italiana Arbitri apre le porte a un nuovo gruppo di aspiranti fischietti. Giuseppe Minutoli, vicepresidente AIA Messina, sottolinea l’importanza di un percorso che non si limita alla conoscenza del regolamento: “Tuteliamo i ragazzi e li accompagniamo mano nella mano, offrendo tutoraggio costante già dalle prime partite”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

