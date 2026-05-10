Forlì celebra i suoi arbitri e non solo | premio alla carriera per Casarin e passerella per gli internazionali
Il 26 maggio, al Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro, si terrà l’evento di fine anno della Sezione Aia di Forlì. La serata sarà dedicata ai riconoscimenti per gli arbitri, con un premio alla carriera per un arbitro di lunga esperienza. Durante l’evento verranno anche celebrate le prestazioni degli arbitri internazionali che si sono distinti nel corso della stagione. La cerimonia rappresenta un momento di incontro e celebrazione per il mondo del calcio locale.
La cornice del Padiglione delle feste del Grand Hotel Castrocaro ospiterà il prossimo 26 maggio il tradizionale evento di fine anno della Sezione Aia di Forlì, una serata dedicata ai traguardi di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.L’evento vedrà la partecipazione dei vertici dell'Aia a.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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