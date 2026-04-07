Napoli Agostinelli | Vittoria meritata Conte decisivo Inter favorita ma gli azzurri devono crederci

Il Napoli ha ottenuto una vittoria che, secondo alcune dichiarazioni, può essere considerata meritata, grazie anche alla prestazione di un giocatore chiave. L’allenatore dell’Inter ha avuto un ruolo determinante nel risultato, mentre l’analisi degli esperti indica la squadra di casa come favorita, anche se si suggerisce che gli azzurri debbano mantenere la fiducia in vista delle prossime sfide. La partita ha visto entrambi i team impegnati a portare a casa punti importanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli vince, convince a metà ma porta a casa tre punti pesanti. A sottolinearlo è Andrea Agostinelli, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, analizzando il successo contro il Milan e il momento degli azzurri. «È stata una vittoria meritata – spiega – anche se non è stata una grande partita. Le due squadre si sono neutralizzate, ma il Napoli ha creato di più e ha sfruttato il momento migliore». Decisivo, ancora una volta, l’impatto dalla panchina: «L’ingresso di Politano è stato determinante, l’allenatore è stato bravo a capire quando intervenire». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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