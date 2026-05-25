Max Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli, portando cambiamenti nella formazione della squadra. Se l’accordo si concretizzasse, si prevedono modifiche nelle scelte dei giocatori e nel modulo di gioco. La decisione finale dipende dalla firma e dall’eventuale accordo contrattuale. Al momento, non ci sono ufficialità o conferme sulla trattativa, che resta in fase di negoziazione tra le parti coinvolte.

Allegri Napoli: come cambierebbe la formazione degli azzurri in caso di approdo del tecnico toscano sulla panchina degli azzurri. Il Milan vede sfumare il traguardo europeo più importante proprio sul rettilineo finale del campionato. Complice la sanguinosa e inaspettata sconfitta a San Siro contro il Cagliari all’ultima giornata, i rossoneri sono clamorosamente scivolati al quinto posto, rimanendo aritmeticamente tagliati fuori dalla vitale zona Champions. Il fallimento di quello che era l’obiettivo primario del club, ribadito a più riprese dallo stesso allenatore durante l’anno, ha imposto profonde riflessioni che hanno portato a cambiamenti drastici sia a livello di dirigenza che, soprattutto, sulla panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri Napoli: come cambierebbero gli azzurri con l’eventuale approdo di Max in panchina. Le possibili novità di formazione

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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