Rabiot e Allegri hanno sviluppato un rapporto stretto durante le esperienze alla Juventus e al Milan. Dopo queste tappe, si parla di un possibile trasferimento a Napoli, dove il feeling tra l’allenatore e il centrocampista potrebbe continuare. La situazione attuale in casa rossonera, caratterizzata da incertezze, potrebbe influenzare il loro futuro e le decisioni di mercato.

Si scrive Allegri e si pensa - d’istinto - a Rabiot. Perché nell’immaginario calcistico collettivo li hanno legati con il mastice. Perché lo dice il loro vissuto. Perché il giorno in cui AR dovette emigrare da Marsiglia, mica per caso scelse la Milano rossonera e l’allenatore del cuore. E allora, tu chiamale se vuoi suggestioni (o anche emozioni), ma mica poi tanto, perché se il passato è una terra straniera, quella di Max Allegri - allenatore del Napoli in pectore, in attesa della risoluzione con il Milan - conduce direttamente ad Adrien Rabiot. Per tre anni, nella Torino bianconera, Rabiot ha rappresentato il prototipo del centrocampista... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri-Rabiot, questione di feeling: dopo Juve e Milan, ora sente aria di Napoli. Il retroscena

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