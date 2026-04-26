Nella serata a San Siro, il Milan affronta la Juventus in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. L’allenatore rossonero opta per un modulo 3-5-2, con Modric e Rabiot in campo dal primo minuto. La sfida mette in palio punti fondamentali per la classifica, con il Milan che punta a consolidare la seconda posizione.

È la notte della verità a San Siro. Il Milan si gioca una fetta consistente di futuro europeo nella sfida spartiacque contro la Juventus, con l’obiettivo dichiarato di blindare l’aritmetica Champions e difendere la seconda piazza in classifica. Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico Max Allegri ha deciso di affidarsi alle certezze granitiche del suo scacchiere tattico, riproponendo quel 3-5-2 che ha caratterizzato l’intera stagione rossonera. Davanti a Maignan, la linea difensiva sarà composta dal trio Tomori, Gabbia e Pavlovic. Le vere novità riguardano le corsie esterne: con il trasloco di Estupinan sulla fascia sinistra al posto di Bartesaghi, toccherà a Saelemaekers presidiare l’out di destra.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Juve, Allegri sceglie il 3-5-2: Modric e Rabiot dal 1’

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