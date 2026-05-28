Se Anguissa lascia il Napoli, Allegri punta a Rabiot come possibile sostituto. Le trattative di mercato del club partenopeo sono in corso, con il futuro di alcuni giocatori ancora da definire. La scelta dell’allenatore sembra ormai decisa, con Allegri in pole position. Le operazioni di mercato e le decisioni sulla rosa sono ancora in fase di definizione, mentre le voci sui possibili arrivi continuano a circolare.

Sono cominciate le grandi manovre del Napoli di Allegri. Anche se non c’è ancora la fila, è ormai acclarato che sarà il livornese il prossimo allenatore del Napoli. Un grande colpo targato Aurelio De Laurentiis. Un colpo da monarca illuminato. Da grande presidente. Il miglior colpo possibile per tutelare la creatura Napoli. Il ruolo di Manna nelle trattativa per Allegri. Un ruolo chiave in questa trattativa che ha portato a Napoli Massimiliano Allegri, lo ha avuto Giovanni Manna direttore sportivo del Napoli che ha lavorato con Allegri alla Juventus. Manna alla Juventus ha messo su il progetto Next Gen, il progetto che ha consentito alla Juventus di piazzare non pochi colpi in uscita, nonché di poter contare su calciatori come Yildiz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe Rabiot

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