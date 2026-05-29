Lo stipendio di Allegri per il Napoli si aggira tra i 4 e i 4,5 milioni di euro più bonus. La trattativa tra il tecnico e il club è durata sette anni, segnando un lungo inseguimento senza esiti immediati.

Massimiliano Allegri e il Napoli, una lunga storia d’amore. O quantomeno un lungo inseguimento. Durato sette anni, per la precisione. Come ricorda il Corriere della sera con Monica Scozzafava (in un pezzo a doppia firma con Monica Colombo l’autrice di scoop notevoli sul clima che si è respirato el Milan: dalla lite al ristorante tra Allegri e Ibra, alla mancata esultanza dei dirigenti al gol di Saelemaekers in Milan-Cagliari ). Ma torniamo a casa nostra. Allegri e De Laurentiis si piacciono e si inseguono da sette anni. Ricorda il Corriere della Sera che Allegri e De Laurentiis è dal 2019 che si piacciono, si rincorrono, si inseguono. “L’addio di Conte ha aperto un’autostrada, come fosse: insieme ora o mai più”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri per il Napoli si è ridotto lo stipendio a 4-4,5 milioni più bonus

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