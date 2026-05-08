Nel calciomercato del Milan, l'interesse per Robert Lewandowski resta forte, con Tare e Allegri che hanno espresso un sì, mentre Furlani si è mostrato più cauto. La trattativa si concentra anche sulla richiesta di stipendio avanzata dall'attaccante, che potrebbe influenzare le decisioni finali del club. La situazione si sviluppa in un clima di differenze di opinioni tra le figure coinvolte nel progetto sportivo.

Il Milan continua a lavorare sul mercato: nonostante le voci e i dubbi sul futuro (leggi qui le parole di Zazzaroni), non passa un giorno senza un nome accostato ai rossoneri. In attacco, Robert Lewandowski a parametro zero potrebbe essere un'occasione importante. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il polacco è ancora in dubbio se firmare un rinnovo annuale con il Barcellona a cifre più basse di quelle attuali (secondo Calcio e Finanza percepisce 16 milioni di euro netti a stagione), o cambiare maglia al termine del suo contratto. In Italia c'è l'interesse della Juventus e del Milan, che sarebbero alla finestra....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sogno Lewandowski: Tare e Allegri dicono sì, ma Furlani frena. La richiesta per lo stipendio

LEWANDOWSKI AL MILAN FURLANI FRENA: TROPPO PER UN 38ENNE!

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#Lewandowski, il "solito" doppio fronte al #Milan: ok per #Allegri e #Tare, no per #Furlani e #Moncada via @MilanNewsit x.com