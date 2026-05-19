A Napoli, il comportamento di un calciatore ha attirato l’attenzione dei media. Nel frattempo, il tecnico della squadra ha lasciato il club al termine di una stagione in cui sono stati conquistati trofei e si sono verificati numerosi infortuni. La decisione è stata confermata tramite un messaggio pubblicato sui social da un noto giornalista sportivo. La squadra si prepara ora a un nuovo ciclo, dopo il divorzio dal tecnico e l’episodio collegato al calciatore.

Conte abbandona il Napoli dopo una stagione segnata da trofei e infortuni record. Fabrizio Romano ufficializza l’addio del tecnico salentino con un annuncio sui social. Conte-Napoli, è finita: l’annuncio di Romano. Antonio Conte ha deciso di chiudere la sua esperienza a Napoli. Il giornalista Fabrizio Romano ha confermato l’addio attraverso i suoi profili social, pubblicando la scritta “Leaving” che suggella una separazione ormai inevitabile. Il tecnico salentino pone fine a un ciclo complesso: gli azzurri hanno conquistato un trofeo, ma il corso della stagione è stato martoriato da un numero straordinario di infortuni che ha compromesso la continuità del progetto tattico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il gesto di Noa Lang non passa inosservato: ecco cosa è successo

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