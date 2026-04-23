Conte via dal Napoli? De Laurentiis pensa ad Allegri! La rosa dei nomi per la panchina dei partenopei

Il futuro sulla panchina del Napoli sembra essere oggetto di discussione tra i dirigenti del club. Dopo le recenti indiscrezioni che suggeriscono un possibile cambio in allenatore, si parla di un interesse per un ex tecnico di successo e di una possibile sostituzione con un allenatore già noto alla piazza. La società sta valutando diverse opzioni, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adatta per la squadra.

Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Pavlovic svela: «Vlahovic un mio grande amico, ci scriviamo tutti i giorni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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