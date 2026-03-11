Durante il calciomercato la Juventus ha individuato sei giocatori come obiettivi principali per rinforzare la rosa nella prossima stagione. I nomi sono stati condivisi con l’allenatore e riguardano diversi ruoli del reparto offensivo e difensivo. La società sta lavorando per portare a termine le trattative, con l’obiettivo di migliorare la qualità complessiva della squadra.

Calciomercato Juve: i 6 obiettivi per rinforzare la rosa. Tutti i nomi condivisi con Spalletti

