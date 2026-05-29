Allegri-Napoli Del Genio | messaggi letti da De Laurentiis

Secondo quanto riportato, i messaggi inviati da Allegri sono stati letti dal presidente del club coinvolto. La questione riguarda la possibile nomina di Allegri come allenatore della squadra. La notizia è stata diffusa da fonti vicine al club e riguarda le comunicazioni tra il tecnico e il presidente. Non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti dei messaggi o sulle tempistiche in cui sono stati letti. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni interne alla società.

La possibile scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli continua a dividere il dibattito tra i tifosi. Nelle ultime ore, il confronto sarebbe arrivato anche direttamente sul telefono di Aurelio De Laurentiis. A raccontare l’episodio è stato Paolo Del Genio, intervenuto nel corso di Linea Calcio su Canale 8. Il giornalista ha riferito di aver visto alcuni messaggi inviati al presidente azzurro da persone di sua conoscenza. Il tema riguardava proprio il tecnico livornese e alcuni dati relativi alle sue ultime esperienze. Secondo il racconto di Del Genio, De Laurentiis avrebbe visualizzato i messaggi ricevuti. A confermarlo sarebbe stata la comparsa della doppia spunta blu su WhatsApp. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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