Allegri al Napoli è un colpo da monarca illuminato quale De Laurentiis è

Massimiliano Allegri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli su durata del contratto o clausole. La scelta di Allegri segue il cambio di guida tecnica e rappresenta una mossa strategica del club. L'ex tecnico di altre squadre italiane ha un passato di successi nazionali e internazionali. La società ha confermato il suo arrivo e l'inizio della collaborazione.

Massimiliano Allegri allenatore del Napoli è un colpo da maestro che soltanto Aurelio De Laurentiis poteva mettere a segno. È un’operazione da monarca illuminato. Che non si lascia condizionare dai venticelli social e giornalistici che rendono l’aria mefitica. Chi guida un’impresa, ragiona da imprenditore. Non può ascoltare il chiacchiericcio di chi conduce una battaglia ideologica oppure pensa solo a sfogarsi. E peraltro non è minimamente rappresentativo della platea di tifosi, come evidenziato dal sondaggio di Piepoli (il 62% dei tifosi del Napoli avrebbe voluto Allegri) e dai commenti dei tantissimi sostenitori che conoscono il calcio. Si è tifosi anche senza scrivere cento commenti al giorno sui social o senza chiamare le radio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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