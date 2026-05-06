Nuovo allenatore SSC Napoli c’è già il sì di Sarri | spuntano i primi nomi per rinforzare la squadra

Il Napoli sta cercando un nuovo allenatore e avrebbe già trovato l’accordo con Maurizio Sarri. Nel frattempo, emergono alcuni nomi di calciatori pronti a essere inseriti in rosa per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni e si sta concentrando sulla pianificazione del roster. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Se a fine stagione Antonio Conte dovesse scegliere di chiudere la sua esperienza a Napoli, prenderebbe quota una pista capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo della piazza: il ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club. Il mister accetterebbe volentieri la destinazione. Sarri ritroverebbe un ambiente che conosce a fondo e nel quale sa come muoversi. Le idee per la ripartenza sono già chiare: in caso di nuovo incarico sulla panchina della SSC Napoli, l’ex allenatore azzurro punterebbe subito su profili a lui congeniali.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Leggi anche: Allenatore Fiorentina, è già partita la corsa alla panchina: Sarri, Grosso e Vanoli i tre nomi in lizza Leggi anche: Sanremo 2027, parte il toto DopoFestival: spuntano i primi nomi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Walter Mazzarri pronto a tornare in panchina: il VIDEO dell'arrivo; Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio; Scheda squadra Napoli; Napoli, De Laurentiis vuole Sarri se va via Conte con la permanenza di Manna. Schira: Sarri sogna il ritorno al Napoli! Occhio anche a Maresca in caso di addio di ConteCalciomercato Napoli - L'incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis servirà a comprendere quale sarà la strategia futura della SSC Napoli. Dopo il summit previsto tra l'allenatore salentino e ... msn.com Squadra, allenatore, strutture: il Napoli già prepara il futuro, il club già lavorandoUltime notizie SSC Napoli - Squadra, allenatore, strutture: Napoli senza confini e oltre i limiti, è questa l’unica possibilità per continuare a tenere alto il grado delle ambizioni come racconta l'ed ... msn.com BREAKING NEWS SPAGNA Edin Terzic è il nuovo Allenatore dell'Athletic Bilbao. Il club spagnolo ha annunciato stamattina che Edin Terzic sostituirà Ernesto Valverde dalla prossima stagione firmando un contratto fino al 30 Giugno 2028. #allenaremania #At - facebook.com facebook Walter #Mazzarri, il VIDEO dell'arrivo in Grecia: sarà nuovo allenatore dell' #Iraklis #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com