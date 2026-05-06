Nuovo allenatore SSC Napoli c’è già il sì di Sarri | spuntano i primi nomi per rinforzare la squadra

Da dailynews24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta cercando un nuovo allenatore e avrebbe già trovato l’accordo con Maurizio Sarri. Nel frattempo, emergono alcuni nomi di calciatori pronti a essere inseriti in rosa per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La società sta valutando diverse opzioni e si sta concentrando sulla pianificazione del roster. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Se a fine stagione Antonio Conte dovesse scegliere di chiudere la sua esperienza a Napoli, prenderebbe quota una pista capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo della piazza: il ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club. Il mister accetterebbe volentieri la destinazione. Sarri ritroverebbe un ambiente che conosce a fondo e nel quale sa come muoversi. Le idee per la ripartenza sono già chiare: in caso di nuovo incarico sulla panchina della SSC Napoli, l’ex allenatore azzurro punterebbe subito su profili a lui congeniali.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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