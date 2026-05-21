Domani si terrà la 132ª edizione del Balestro del Girifalco, evento tradizionale dedicato al tiro con la balestra. In piazza del Duomo, i campioni si preparano a scoccare le frecce per contendersi il titolo. Sono stati annunciati i nomi dei tiratori che parteciperanno alla competizione, mentre l’atmosfera si fa sempre più tesa in vista dell’appuntamento. La manifestazione si svolge in un contesto storico e culturale che richiama da secoli l’interesse della comunità locale.

Si avvicina il momento dello scoccare delle frecce dei campioni di tiro con la balestra per tentare la vittoria nell’edizione numero 132 del Balestro del Girifalco in programma domenica in piazza del Duomo. Matteo Donati, Paolo Martini, Sandro Grosoli, Poli Alessandro, Iacomnetti Luca, Salvadori Andrea, Giafaglione Daniele, e Melis Angelo questi gli otto campioni del Terziere Bianconero di Città vecchia. Pronti a rispondere alla disfida quelli del Terziere di Borgo che mandano sul cavalletto Andrea Grassini, Lorenzo Toninelli, Maurizio Costagli, Alessandro Pozzo, Michele Mori, Alessio Masserizzi, Emanuele Stanghellini e Simone Gorelli. La parte alta della città risponde con Cosimo Goiardo Gabbrielli, Alex Zorzi, Francesco Manetti, Bernardini Riccardo, Tommaso Pesci, Yuri Bonelli, Tommaso Pazzini e Gianni Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balestro del Girifalco, ci siamo. Ecco i nomi dei tiratori

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