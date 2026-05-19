Allegri via dal Milan? Contatto tra il Napoli e l’entourage dell’allenatore dei rossoneri

Allegri potrebbe lasciare il Milan, anche se il suo contratto scade nel 2028 grazie alla qualificazione alla Champions League. Tuttavia, sono stati riferiti contatti tra l’entourage dell’allenatore e il direttore sportivo del Napoli. Inoltre, si parla di un possibile interesse anche da parte della Nazionale Italiana, senza che siano stati ancora fatti annunci ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con diverse voci che circolano nel mondo del calcio.

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Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan resta uno dei temi caldi e più discussi delle ultime settimane. Le indiscrezioni di corridoio rischiano di destabilizzare ulteriormente l'ambiente rossonero in vista del finale di stagione. Secondo le ultime ricostruzioni, il tecnico livornese avrebbe ridotto ai minimi termini i rapporti con Zlatan Ibrahimovic (Senior Advisor di RedBird e Cardinale). Parallelamente, l'amministratore delegato Giorgio Furlani spingerebbe per una rivoluzione tecnica globale che coinvolgerebbe anche il direttore sportivo Igli Tare. La posizione dell'allenatore toscano è legata a un obiettivo chiarissimo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri via dal Milan? Contatto tra il Napoli e l’entourage dell’allenatore dei rossoneri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato Sullo stesso argomento Napoli-Milan, l’avvicinamento dei rossoneri di Allegri alla partita del ‘Maradona’Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' per affrontare i padroni di casa... Calciomercato Milan, Moretto: “Konè? I rossoneri hanno parlato con l’entourage”Il Milan, si sa, è impegnato nel rush finale di campionato per cercare di conquistare un posto nelle prime quattro posizioni in modo da ritornare... Cassano: Allegri in Nazionale? Ma no, via dal Milan e sta a casa! 2 nomi per l’Italia x.com La previsione di Allegri per il Milan: dalla conquista della Champions al jackpot da 100 milioni fino al rinnovo automaticoLa vittoria sul campo del Genoa ha reso il Diavolo padrone del proprio destino, ma c'è da battere il Cagliari nell'ultima giornata per chiudere il cerchio: i dettagli ... corrieredellosport.it Allegri via dal Milan? No, ma Tare non sarebbe impreparatoEcco i possibili nomi degli allenatori che il dirigente albanese contatterebbe qualora ci fosse una separazione con il livornese ... milanlive.it [Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit