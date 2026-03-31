Leao verso il rientro a Milano | per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime

Leao si sta preparando a tornare a Milano e si valuta la sua disponibilità per la prossima partita contro il Napoli. La decisione sulla sua presenza in campo sarà presa in collaborazione con l'allenatore e lo staff medico della squadra. La situazione viene monitorata attentamente per definire se potrà essere impiegato nella sfida imminente.

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