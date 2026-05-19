Dopo settimane di trattative, si fanno i primi passi concreti verso il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. L’ex allenatore ha già dato il suo assenso e ha raggiunto un accordo con il club per un contratto che durerà fino al 2028, con una retribuzione annua di 2,8 milioni di euro più bonus. Ora si attende solo il via libera definitivo per ufficializzare la firma e avviare ufficialmente la nuova fase.

Maurizio Sarri ha accettato il ritorno al Napoli con un contratto fino al 2028 a 2,8 milioni annui più bonus. Ora De Laurentiis deve decidere se chiudere l’operazione. Sarri al Napoli: l’ex tecnico apre al ritorno. La panchina azzurra entra in una fase decisiva dopo l’addio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Sarri ha dato piena disponibilità per un ritorno a Napoli, club che ha già guidato tra il 2015 e il 2018. L’allenatore della Lazio non ha chiuso le porte: anzi, ha manifestato interesse concreto per il progetto partenopeo con un accordo economico già delineato. La rescissione consensuale di Conte con De Laurentiis ha aperto uno scenario che molti tifosi attendevano da tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Sarri, spuntano i primi dettagli sul contratto: si attende l’ok decisivo!

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