Allegri al Napoli? Da Acciughina ingiocabile a esperto vincente Max ‘agita’ i tifosi azzurri in Parlamento

(Adnkronos) – Manca solo l'ufficialità, Massimiliano Allegri è pronto ad approdare al Napoli, alla corte di Aurelio De Laurentiis, ma resta il malcontento di parte del popolo napoletano, almeno sul web, che gli preferiva Vincenzo Italiano. 'Acciughina', che dovrà farsi in quattro per convincere soprattutto l'ambiente, secondo un 'sondaggio' bipartisan condotto dall'Adnkronos alla Camera, divide. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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De Laurentiis molla Allegri, Max non è ben visto dai tifosi del Napoli (Gazzetta)Il presidente del Napoli ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore, che non è più ritenuto adatto alla squadra.

Allegri Napoli: come cambierebbero gli azzurri con l’eventuale approdo di Max in panchina. Le possibili novità di formazioneMax Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli, portando cambiamenti nella formazione della squadra.

Temi più discussi: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli; Allegri al Napoli: ha superato Italiano. De Laurentiis vuole Max per il dopo Conte. La situazione; Allegri al Napoli, è fatta: risolto il contratto con il Milan; Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con Italiano.

Primi rumors di calciomercato legati intorno all’arrivo di Allegri al #Napoli In caso di partenza di #Anguissa, il #Napoli potrebbe provare ad acquisire Adrien #Rabiot dal #Milan Vi piacerebbe? x.com

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

Allegri al Napoli, è fatta: risolto il contratto con il MilanNAPOLI - Massimiliano Allegri sarà l'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Lau ... msn.com

Allegri al Napoli, è fatta! Italiano sedotto e abbandonato, Max non commenta e Marotta svela: Lo volevo all’InterDe Laurentiis ha rotto gli indugi e scelto di puntare dritto su Massimiliano Allegri, Vincenzo Italiano costretto a cercare una destinazione alternativa ... sport.virgilio.it