Il Milan ha nuovamente messo nel mirino Federico Gatti, con l'intenzione di portarlo in estate. Durante il mercato invernale, il club rossonero aveva già tentato di acquistarlo, ma la Juventus aveva rifiutato l'offerta, impedendo così il trasferimento. La società milanese sembra ora intenzionata a riprovare, con l'allenatore che avrebbe manifestato interesse per il difensore.

Già durante lo scorso mercato invernale il Milan provò ad assicurarsi il cartellino di Federico Gatti, ricevendo, però, un secco no da parte della Juventus che non ha voluto rinforzare una diretta rivale a campionato in corso. Il Milan vuole Gatti per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione il difensore centrale durante la sua avventura sulla panchina della Juventus e sarebbe felice di poterlo allenare nuovamente, questa volta al Milan. Federico Gatti è molto legato alla Juventus, ma con Spalletti lo spazio a disposizione è diminuito e l’intenzione del club bianconero appare quella di investire proprio in quel settore del campo per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, nuovo tentativo per Gatti in estate: Allegri vuole il suo pupillo | CM

Articoli correlati

Allegri e il suo pupillo dal Milan al Real Madrid: tutti i dettagli | CMBomba di mercato a pochissimi giorni dal derby tra Milan e Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore.

Leggi anche: Milan, aumenta il pressing su Gatti. Allegri alla ricerca del suo pupillo

Tutto quello che riguarda Milan nuovo tentativo per Gatti in...

Temi più discussi: Mercato – Milan su Santiago Castro, il Bologna fa muro; La crescita di Gila, il muro della Lazio; Lazio è vittoria contro il Milan; Il punto Cardinale.

Milan, si allontana il grande obiettivo di mercato? Nuovo tentativo per il rinnovoIl Milan potrebbe veder sfumare un grande obettivo di mercato per l'estate: crescono le chance per un rinnovo a sorpresa ... spaziomilan.it

Kessie di nuovo in Serie A, occhio al Milan: i dettagliIl centrocampista ivoriano è tentato dal ritorno in Italia e attenzione anche alla candidatura del Milan, ecco i dettagli ... milanlive.it

Indovina il giocatore: livello impossibile Nella rosa del #Milan da 2009 al 2011, non ha mai giocato gare ufficiali... chi è Piccolo indizio: il suo cognome inizia con la O... - facebook.com facebook

Milan, Premier e Liga avvisati: il Bologna non vuole cedere Santiago Castro x.com