Da domani nelle sale italiane arriva “Innamorarsi e altre pessime idee”, una commedia romantica con protagonisti Andrea Delogu e Lino Guanciale. Il film racconta le vicende di due personaggi che affrontano le difficoltà dell’amore e delle relazioni. La pellicola è diretta da un regista italiano e si inserisce nel genere delle commedie sentimentali. La distribuzione è curata da una società cinematografica nazionale.

Da domani al cinema “Innamorarsi e altre pessime idee”, la nuova commedia romantica interpretata da Andrea Delogu e Lino Guanciale. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Cinema, in sala Innamorarsi e altre pessime idee con Guanciale e Delogu

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