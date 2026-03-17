Salvini a Montello | 200 case e 20% per le Forze dell’Ordine

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato nel pomeriggio di martedì 17 marzo 2026 il complesso abitativo del Montello a Varese. Durante l’ispezione, sono stati discussi i piani per la realizzazione di 200 nuove case e l’assegnazione del 20% degli alloggi alle Forze dell’Ordine. L’iniziativa interessa l’area e coinvolge direttamente le autorità locali e i residenti.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ispezionato nel pomeriggio di martedì 17 marzo 2026 il complesso abitativo del Montello a Varese. La visita si è concentrata sulla riqualificazione degli alloggi gestiti da ALER, con l’obiettivo dichiarato di raddoppiare le unità disponibili attraverso la suddivisione degli spazi. L’intervento riguarda sia il quartiere Montello che la zona vicina di Sangallo, dove si prevede di passare da cento a duecento unità abitative entro i prossimi mesi. Una quota significativa del patrimonio immobiliare pubblico sarà riservata alle Forze dell’Ordine per rafforzare la sicurezza locale. La trasformazione fisica del territorio varèse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvini a Montello: 200 case e 20% per le Forze dell’Ordine Articoli correlati Capodanno in sicurezza, imponente dispiego di forze dell'ordine: 200 le persone identificateÈ stato un fine anno di intenso lavoro per gli oltre 250 tra donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di... Leggi anche: Scudo per le forze dell’ordine, Tajani affossa la norma (trasformata in annotazione preliminare) e Salvini che l’aveva voluta: “Le leggi non si fanno per bieca propaganda”