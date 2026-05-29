All' Archivio di Stato di Avellino la presentazione del libro Storia delle insorgenze controrivoluzionarie delle popolazioni italiche

Giovedì 4 giugno prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.In tale occasione si presenterà il libro “Storia delle insorgenze controrivoluzionarie delle popolazioni italiche. 1787-1814”, di Massimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Presentazione del libro Stefania Filo Speziale. Archivio di Stato Avellino

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