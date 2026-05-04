All' Archivio di Stato di Avellino la presentazione del libro Sorella morte di Paolo Itri
Giovedì 7 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.In tale occasione sarà presentato il libro “Sorella morte”, di Paolo Itri.L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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