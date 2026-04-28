All' Archivio di Stato di Avellino la presentazione del libro I guerrieri normanni di Melfi di Edoardo Spagnuolo
Giovedì 30 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.Presentazione del libroIn tale occasione si presenterà il libro “I guerrieri normanni di Melfi. Le origini del regno di Sicilia (marzo -.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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