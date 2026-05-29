Allah Akbar cristiani di me**a vi ammazzo tutti | immigrato semina panico e violenza | testa al muro e mani al collo a 2 carabinieri feriti

Da secoloditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un immigrato ha minacciato e aggredito due carabinieri, colpendoli al volto e al collo. Durante l’intervento, ha urlato insulti e minacce, tra cui un’esclamazione religiosa. I militari sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. L’uomo è stato poi arrestato e portato in caserma. L’episodio si è verificato in diverse località tra Modena, Reggio Emilia e Winterthur, in Svizzera.

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Da Modena a Reggio Emilia, passando per la stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone di Zurigo – dove un cittadino svizzero di 31 anni ha accoltellato tre persone al grido di “Allah Akbar”, prima di essere bloccato e arrestato – il florilegio della mancata integrazione – con esiti diversamente tragici – continua a dimostrare sul campo i suoi nefasti effetti. Reggio Emilia, al grido di “Allah Akbar” marocchino su di giri si scaglia contro i carabinieri. Sì, perché è sotto gli occhi di tutto, e la cronaca lo rilancia a chiare lettere ormai quotidianamente, che dalla Svizzera alle floride province rosse della roccaforte emiliano-romagnola (in questo caso), il filo dell’odio culturale e del totale legato al fallimento del modello di accoglienza coatta, continua a scorrere, lasciando dietro di sé una scia di violenza inaccettabile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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