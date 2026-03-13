Vi ammazzo tutti ho una pistola nella borsa Panico sul bus autista aggredito

Nel pomeriggio di oggi, un’autista di Autolinee Toscane è stato aggredito a Scarperia. Poco dopo, un altro autista ha subito un episodio simile nello stesso comune. In entrambi i casi, l’aggressore ha minacciato di usare una pistola e ha detto “Vi ammazzo tutti, ho una pistola nella borsa”. Sul bus si è scatenato il panico tra i passeggeri.

Firenze, 13 marzo 2026 – Due aggressioni ad autisti di Autolinee Toscane a Scarperia nel giro di poche ore. A denunciare il fatto è la Filt-Cgil che esprime "forte preoccupazione per i gravi episodi di aggressione avvenuti ai danni di due autisti del servizio extraurbano nel territorio del Mugello". Costretto a fermarsi. Nel primo caso, spiegano dal sindacato, un autista è stato costretto a fermare il mezzo a causa della presenza a bordo di una persona in evidente stato di alterazione, che infastidiva e molestava i passeggeri. L'uomo ha iniziato a minacciare il conducente arrivando a portare il pugno chiuso vicino al volto dell'autista in atteggiamento intimidatorio.