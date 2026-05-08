La Biennale di Venezia 2026 si terrà dal 9 maggio al 22 novembre, coinvolgendo le sedi istituzionali dei Giardini. Tra le attrazioni previste, si trova un palazzo noto per avere centinaia di finestre. La manifestazione coinvolge vari spazi della città e presenta numerose mostre e installazioni. La programmazione include eventi artistici e culturali distribuiti lungo tutto il periodo.

La Biennale 2026, che si svolge dal 9 maggio al 22 novembre nelle sedi istituzionali dei Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia, è l’occasione perfetta non solo per ammirare le opere che partecipano alla 61 edizione dell’Esposizione d’Arte Internazionale, ma anche per scoprire e riscoprire i magnifici palazzi della città lagunare, come il Londra Palace Venezia. L’hotel dalle cento finestre. Affacciato sulla Riva degli Schiavoni, il Londra Palace Venezia è conosciuto anche come “l’hotel delle cento finestre”, appellativo che restituisce la sua relazione diretta con la luce e con il paesaggio lagunare. La sua storia è lunga oltre 170 anni che ha inizio nel 1853 quando l’avvento della ferrovia, collegando la città lagunare alla terraferma, fa crescere la domanda di alloggi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Biennale di Venezia 2026, alla scoperta del Palazzo dalle 100 finestre

Notizie correlate

Leggi anche: Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, alla conferenza stampa di apertura della Biennale Arte 2026: «Meloni ha ribadito che, anche dissentendo, la Biennale è autonoma»

L’incendio nel palazzo del Villaggio Snia, le fiamme e poi l’evacuazione: “Eravamo pronti a calarci dalle finestre”Cesano Maderno, 5 maggio 2026 – Nove famiglie evacuate, 3 appartamenti inagibili, 6 persone visitate per sintomi lievi da intossicazione e un lungo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Le dimissioni della Giuria internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Guida per andare preparati alla Biennale d'Arte di Venezia 2026; Apre la Biennale di Venezia 2026: le prime immagini di In Minor Keys.

Apre la Biennale di Venezia 2026: un viaggio tra i padiglioni che lasciano il segnoOltre cento paesi rappresentati, una mostra centrale nata da una storia commovente e padiglioni che parlano di guerra, migrazione e memoria. Una guida tra le opere e i luoghi che raccontano meglio que ... iodonna.it

Biennale di Venezia 2026, alla scoperta del Palazzo dalle 100 finestreA pochi passi da San Marco, affacciato sulla Riva degli Schiavoni, il Londra Palace Venezia è un luogo privilegiato dove vivere la Biennale a Venezia. dilei.it

Dalla vita appartata in Tunisia al debutto alla Biennale di Venezia, quest’anno, nella mostra di Koyo Kouoh: la storia di Amina Saoudi racconta un percorso fuori dagli schemi, dove artigianato, memoria e ricerca autentica sfidano i meccanismi tradizionali del si - facebook.com facebook

La Biennale di Venezia (@la_Biennale) / Posts / X x.com