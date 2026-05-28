Due giorni alla scoperta di Rimini dalle tradizioni marinare al cinema del ' 900 | i tour del weekend

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, a Rimini si svolgeranno visite guidate che copriranno temi legati al mare, alla storia e al patrimonio culturale della città. I tour dureranno entrambi i giorni e offriranno un approfondimento sui vari aspetti della tradizione marinara e del cinema del Novecento. L'iniziativa prevede percorsi organizzati per scoprire le diverse sfaccettature della città, coinvolgendo i partecipanti in un itinerario tra storia, cultura e tradizioni locali.

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, Rimini propone un calendario di visite guidate che intrecciano mare, storia e patrimonio culturale. Un itinerario diffuso che accompagna residenti e visitatori alla scoperta di luoghi simbolo del territorio, tra scenari costieri, architetture teatrali e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Wein Tour, Festa del Cinema, Bimbimbici e Sagra del vino: un weekend che celebra tradizioni e creativitàNel fine settimana dal 22 al 24 maggio, la provincia di Rimini ospita numerosi eventi tra cui un festival dedicato al vino, una festa del cinema, una...

Al Polo del ’900 torna la settimana del lavoro: cinque giorni di incontri sulle disuguaglianzeAl Polo del ’900 si svolge la settimana del lavoro, un evento di cinque giorni dedicato a incontri e dibattiti su temi come le disuguaglianze sociali.

Argomenti più discussi: Un weekend in famiglia alla scoperta della Puglia più autentica: ecco cosa abbiamo visto (e mangiato) in 4 giorni; Alla scoperta della Baja California tra balene, leoni marini e delfini; Key West, Florida: cosa vedere + itinerario dettagliato; Alla scoperta di Herdonia, la Pompei di Puglia.

A passo lento per ritrovarsi: due giorni alla scoperta di Parco Sempione e del valore del camminare milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

A passo lento per ritrovarsi: due giorni alla scoperta di Parco Sempione e del valore del camminareIl festival del Social Walking propone una serie di appuntamenti per rallentare, respirare e sviluppare un rapporto diverso con gli spazi che si abitano ... milano.repubblica.it

Sto pianificando solo DUE giorni a Parigi e ho bisogno di sapere se i miei piani sono realistici o addirittura se ne vale la pena. reddit