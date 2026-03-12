Gigi D’Alessio arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour | annunciata la data

Gigi D’Alessio sarà a Bergamo il 25 novembre per un concerto alla ChorusLife Arena. La data dell’evento è stata appena annunciata e il cantautore napoletano si esibirà sul palco della struttura cittadina. La serata prevede l’esibizione del artista davanti al pubblico locale, con biglietti già disponibili. L’evento è stato comunicato ufficialmente dagli organizzatori.

Bergamo. Gigi D’Alessio arriva a Bergamo. Il cantautore napoletano si esibirà in concerto alla ChorusLife Arena mercoledì 25 novembre. Il live rientra nel tour “Gigi Palasport”, che porta questo artista a calcare numerosi palchi dal nord al sud dell’Italia. La nuova tournée di Gigi D’Alessio nei palazzetti debutta con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma dando il via a un viaggio musicale che porterà l’artista dentro l’abbraccio del suo pubblico, dove migliaia di voci si intrecciano per cantare insieme canzoni entrate nel cuore di tutti. Sul palco oltre trent’anni di vita in musica, dai successi che hanno accompagnato emozioni e ricordi fino ai brani del nuovo album “Nuje” (GGD Edizioni Srl Columbia Records Sony Music). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Patty Pravo arriva alla ChorusLife Arena per il suo nuovo tour

Leggi anche: Annunciata la data del musical “Maradona – El Diego” alla ChorusLife Arena

Altri aggiornamenti su ChorusLife Arena

Temi più discussi: Pio e Amedeo arrivano alla ChorusLife Arena: Grande festa per i 25 anni di carriera; Pio e Amedeo a RTL 102.5: Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali; Taratata con Paolo Bonolis, l'appuntamento speciale oggi 10 marzo su Canale 5; Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5.

Gigi D’Alessio arriva alla ChorusLife Arena per il suo tour: annunciata la dataBergamo. Gigi D’Alessio arriva a Bergamo. Il cantautore napoletano si esibirà in concerto alla ChorusLife Arena mercoledì 25 novembre. Il live rientra nel tour Gigi Palasport, che porta questo ... bergamonews.it

Gigi D'Alessio in concerto a Bergamo a novembre: sarà sul palco della Chorus Life ArenaGigi D’Alessio si esibirà a Bergamo: il 25 novembre sarà alla Chorus Life Arena. Il tour Gigi Palasport debutterà con un doppio sold out il 17 e 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Sul palco oltr ... bergamo.corriere.it

La cantautrice islandese Laufey illumina la serata della ChorusLife Arena con la sua chitarra e la sua voce Foto di Stefanino Benni Si ringraziano Glenda Nucifora e Federico Burgio di ALL THINGS LIVE ITALY - facebook.com facebook