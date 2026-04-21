Alla ricerca della felicità alla ChorusLife Arena arriva Umberto Galimberti

Da bergamonews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio alle 20, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà un evento con l’intervento di Umberto Galimberti, noto psicologo, saggista e psicoanalista. La serata prevede una discussione pubblica a cui è prevista la partecipazione di un pubblico interessato ai temi legati alla psicologia e alla cultura. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative locali e rappresenta un momento di confronto aperto su argomenti di attualità.

Umberto Galimberti arriva a Bergamo. Il noto psicologo, saggista e psicoanalista sarà sul palco della ChorusLife Arena il 14 maggio alle 20.30 con la lezione spettacolo “Alla ricerca della felicità”. La felicità è davvero possibile? Il Prof. Galimberti ci accompagna in un viaggio alla scoperta della sua evoluzione storica, analizzando come questo concetto sia cambiato nel tempo e quali fattori influenzano la nostra percezione del benessere. Il percorso inizia dal mondo greco con un senso di tragicità nel quale il dolore è inevitabile e va affrontato senza lasciarsi travolgere dalle emozioni. Aristotele considerava la felicità il fine ultimo della vita, ma al tempo stesso la riteneva una condizione difficile da realizzare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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