Alla ricerca della felicità alla ChorusLife Arena arriva Umberto Galimberti

Il 14 maggio alle 20, presso la ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà un evento con l’intervento di Umberto Galimberti, noto psicologo, saggista e psicoanalista. La serata prevede una discussione pubblica a cui è prevista la partecipazione di un pubblico interessato ai temi legati alla psicologia e alla cultura. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative locali e rappresenta un momento di confronto aperto su argomenti di attualità.

Umberto Galimberti arriva a Bergamo. Il noto psicologo, saggista e psicoanalista sarà sul palco della ChorusLife Arena il 14 maggio alle 20.30 con la lezione spettacolo “Alla ricerca della felicità”. La felicità è davvero possibile? Il Prof. Galimberti ci accompagna in un viaggio alla scoperta della sua evoluzione storica, analizzando come questo concetto sia cambiato nel tempo e quali fattori influenzano la nostra percezione del benessere. Il percorso inizia dal mondo greco con un senso di tragicità nel quale il dolore è inevitabile e va affrontato senza lasciarsi travolgere dalle emozioni. Aristotele considerava la felicità il fine ultimo della vita, ma al tempo stesso la riteneva una condizione difficile da realizzare.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”, alla ChorusLife Arena arriva Umberto Galimberti Leggi anche: Umberto Galimberti alla ChorusLife Arena per presentare il suo nuovo libro