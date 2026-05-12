Schifani congela l’aumento delle tariffe per le isole minori siciliane

Da dayitalianews.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha deciso di sospendere temporaneamente gli aumenti delle tariffe per le isole minori siciliane, fermando così i rincari annunciati dalla compagnia di navigazione. La misura riguarda le tariffe che erano state previste per essere adeguate e mira a evitare un aggravio dei costi per i residenti e i visitatori delle isole. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo ai rincari annunciati da Caronte & Tourist. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato il congelamento dell’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, inizialmente comunicato dalla compagnia Caronte & Tourist. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Schifani attraverso il proprio profilo Facebook, il blocco degli aumenti è arrivato su sua esplicita richiesta, con l’obiettivo di evitare ulteriori disagi economici per residenti, lavoratori e attività imprenditoriali delle isole. In programma un incontro al Ministero delle Infrastrutture.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

schifani congela l8217aumento delle tariffe per le isole minori siciliane
© Dayitalianews.com - Schifani congela l’aumento delle tariffe per le isole minori siciliane
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Traghetti per le isole minori più cari, interviene Schifani: "Congelato l'aumento delle tariffe"“Su mia richiesta è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte&Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”.

Leggi anche: Isole minori Sicilia, dopo la rivolta sospeso l’aumento delle tariffe

Argomenti più discussi: Schifani blocca i rincari sui collegamenti con le isole minori, si apre il confronto a Roma; Sicilia, aumentano le tariffe per le isole minori: scatta la protesta, poi Schifani congela tutto; Isole minori col fiato sospeso, congelato l'aumento fino al 50% del costo dei collegamenti: si decide giovedì al ministero; Congelato l'aumento delle tariffe per le Isole Minori, vertice romano per scongiurarlo definitivamente.

schifani congela l aumentoSchifani, 'su mia richiesta congelato aumento tariffe per isole minori'Su mia richiesta, è stato congelato l'aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web