Schifani congela l’aumento delle tariffe per le isole minori siciliane

Il presidente ha deciso di sospendere temporaneamente gli aumenti delle tariffe per le isole minori siciliane, fermando così i rincari annunciati dalla compagnia di navigazione. La misura riguarda le tariffe che erano state previste per essere adeguate e mira a evitare un aggravio dei costi per i residenti e i visitatori delle isole. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo ai rincari annunciati da Caronte & Tourist. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato il congelamento dell’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, inizialmente comunicato dalla compagnia Caronte & Tourist. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Schifani attraverso il proprio profilo Facebook, il blocco degli aumenti è arrivato su sua esplicita richiesta, con l’obiettivo di evitare ulteriori disagi economici per residenti, lavoratori e attività imprenditoriali delle isole. In programma un incontro al Ministero delle Infrastrutture.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schifani congela l’aumento delle tariffe per le isole minori siciliane ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Traghetti per le isole minori più cari, interviene Schifani: "Congelato l'aumento delle tariffe"“Su mia richiesta è stato congelato l’aumento delle tariffe annunciato da Caronte&Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane”. Leggi anche: Isole minori Sicilia, dopo la rivolta sospeso l’aumento delle tariffe Argomenti più discussi: Schifani blocca i rincari sui collegamenti con le isole minori, si apre il confronto a Roma; Sicilia, aumentano le tariffe per le isole minori: scatta la protesta, poi Schifani congela tutto; Isole minori col fiato sospeso, congelato l'aumento fino al 50% del costo dei collegamenti: si decide giovedì al ministero; Congelato l'aumento delle tariffe per le Isole Minori, vertice romano per scongiurarlo definitivamente. Schifani, 'su mia richiesta congelato aumento tariffe per isole minori'Su mia richiesta, è stato congelato l'aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist per i collegamenti con le isole minori siciliane. (ANSA) ... ansa.it