I biglietti per le isole minori della Sicilia avranno un aumento di prezzo a partire dalla prossima stagione. La compagnia di navigazione ha spiegato che il rincaro deriva da problemi logistici e costi crescenti legati alla gestione delle rotte. I sindaci delle aree interessate si sono detti insoddisfatti della decisione, sottolineando che l’aumento potrebbe influire sulla frequentazione turistica e sulla vita locale. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità regionali.

La compagnia di navigazione ha annunciato un aumento dei prezzi dovuto a problemi che si trascinano da anni, e a cui si è aggiunta la guerra La principale compagnia di traghetti che si occupa del trasporto dalla Sicilia alle sue isole minori – Egadi, Eolie, Pelagie, Pantelleria e Ustica – ha annunciato un consistente aumento del prezzo dei biglietti, tra il 30 e il 50 per cento a seconda della tratta. L’azienda è la Caronte & Tourist, che gestisce la linea Siream e sostiene che il rincaro serva a far fronte all’aumento del prezzo del carburante dovuto alla guerra in Medio Oriente, e a mantenere sostenibile la convenzione che ha con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale chiede di garantire i collegamenti necessari per non lasciare territori isolati, a fronte di una sovvenzione.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I viaggi per le isole minori siciliane costeranno di più, e i sindaci non sono contenti

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