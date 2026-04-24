Durante una trasmissione televisiva, una ospite ha raccontato di aver aperto tutte le ante di casa alla ricerca di qualcosa da mangiare, descrivendo un attacco di fame improvviso e difficile da gestire. La sua testimonianza mette in luce un fenomeno frequente legato alle diete drastiche, spesso sottovalutato, che può portare a episodi di fame intensa e improvvisa. La narrazione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulle conseguenze di regimi alimentari estremi.

“H o aperto tutte le ante di casa per cercare qualcosa da mangiare”. Il racconto di Rossella Erra, ospite a La volta buona su Rai 1, colpisce perché descrive una sensazione molto comune ma spesso sottovalutata: l’attacco di fame improvviso, quasi incontrollabile. Non è solo “voglia di qualcosa”. È una risposta del corpo – e della mente – che può diventare più intensa quando si affrontano diete drastiche o restrittive, soprattutto se non seguite da uno specialista. Ma cosa succede davvero quando la fame sembra prendere il sopravvento? E soprattutto, cosa dicono le più recenti ricerche scientifiche su come gestirla senza peggiorare la situazione? Capirlo è il primo passo per trovare strategie più efficaci e sostenibili nel tempo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diete drastiche e attacchi di fame: il caso Rossella Erra spiegato dalla ricerca

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