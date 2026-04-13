Agostiniani SIP Pediatri impegnati su vaccini e uso consapevole del digitale

Un evento medico si terrà a fine maggio a Padova, con focus su diverse tematiche legate alla pediatria. Tra gli argomenti principali ci saranno l'importanza delle vaccinazioni, le norme sull'uso dei social e di internet, e il ruolo della pediatria italiana a livello internazionale. Questa iniziativa riunirà professionisti del settore per discutere di questi temi fondamentali per la salute dei bambini e la loro tutela digitale.

ROMA (ITALPRESS) – L'importanza delle vaccinazioni, la regolamentazione dell'uso dei social e di internet in generale, il ruolo e l'importanza della pediatria italiana in campo mondiale e l'appuntamento con il congresso italiano in programma a fine maggio a Padova. Sono alcuni dei temi affrontati da Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP) in un'intervista alla Italpress. “Le vaccinazioni sono uno dei più potenti strumenti di medicina preventiva che la scienza sia stata in grado negli anni di costruire. Consentono di proteggersi da tantissime malattie. Con le vaccinazioni si evitano sei morti al minuto nel mondo, quindi questo dovrebbe far veramente riflettere sull'importanza di una corretta adesione alle indicazioni vaccinali che ci sono nel nostro Paese”, sottolinea Agostiniani.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agostiniani (SIP) “Pediatri impegnati su vaccini e uso consapevole del digitale” Leggi anche: Vaccini, Barretta (Fimp): "Pediatri impegnati per migliore copertura anti-meningococco B" Educazione digitale: al Meyer un progetto per l’uso consapevole del webFirenze, 21 gennaio 2026 – La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer e la Fondazione Meyer, ha dato vita a un’iniziativa...