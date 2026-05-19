Mick Jagger a Stromboli | reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher

Mick Jagger è arrivato a Stromboli per partecipare al nuovo film della regista italiana Alice Rohrwacher. La produzione conta già sulla presenza di attori internazionali come Jesse Buckley e Josh O'Connor. La rockstar, noto come frontman dei Rolling Stones, prenderà parte come attore nel progetto cinematografico. A causa del maltempo, Jagger è arrivato con un giorno di ritardo rispetto alla pianificazione iniziale. La presenza di Jagger rappresenta un elemento di rilievo nel cast della pellicola.

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La rockstar e frontman dei Rolling Stones si unirà al cast della nuova pellicola della regista italiana, già pieno di star internazionali come Jesse Buckley e Josh O'Connor Mick Jagger è arrivato a Stromboli con un giorno di ritardo a causa del maltempo. Il leader dei Rolling Stones è atterrato ieri sera sull'isola delle Eolie in elicottero, dove prenderà parte alle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters. Le strade di Stromboli trasformate in set cinematografico Da settimane alcuni angoli dell'isola sono stati trasformati in set cinematografici blindati, con accessi limitati a curiosi e telecamere. Tra le location coinvolte nelle riprese figura anche il cimitero dell'isola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mick Jagger a Stromboli: reciterà nel nuovo film di Alice Rohrwacher ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mick Jagger a Stromboli: l’isola diventa set internazionale tra attese, set blindato e suggestioni cinematograficheStromboli si prepara a vivere giorni di grande attesa e massima riservatezza con l’arrivo di una delle icone assolute della musica mondiale. Stromboli set: casting 2026 per il film di RohrwacherL’isola di Stromboli si prepara ad accogliere le riprese del nuovo progetto cinematografico firmato dalla regista Alice Rohrwacher, un evento che... Mick Jagger arriva a Stromboli, il cantante reciterà nel nuovo film di Alice Rochwacker dlvr.it/TScHDP x.com Mick Jagger a Stromboli, sul set come attore nel nuovo film di RochwackerE' arrivato in elicottero a Stromboli, il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger. Reciterà nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rochwacker. Alcuni luoghi dell'isola si sono tras ... rainews.it Mick Jagger attore a Stromboli: sarà il guardiano del faro per RohrwacherL'iconico Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, è giunto a Stromboli la sera del 17 maggio 2026 per le riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, 'Le tre sorelle incestuose'. L'arrivo, posticipat ... it.blastingnews.com