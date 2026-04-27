A 41 anni, l'atleta ha stabilito il nuovo record italiano nella maratona di marcia, segnando un ritorno importante nella sua carriera. La performance si è svolta durante una competizione ufficiale, con tempi ufficiali registrati e validati dalla federazione nazionale. Questo risultato rappresenta un momento di rilancio per l'atleta, che torna a confrontarsi con la scena nazionale dopo un periodo di assenza e polemiche.

Un ritorno che ha il sapore della rivincita e della resistenza. A 41 anni, Alex Schwazer torna protagonista con un risultato che rilancia il suo nome nell’atletica: record italiano nella maratona di marcia. Sulle strade di Kelsterbach, in Germania, l’ex oro olimpico ha chiuso in 3h01’55”.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni

Leggi anche: E Schwazer a 41 anni firma il record italiano di marcia

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ritorno incredibile per Alex Schwazer, a 41 anni firma il primato italiano; Incredibile Schwazer: record nella marcia a 41 anni. Maratona, Sawe irreale a Londra: primo uomo sotto le due ore; Alex Schwazer, prestazione 'eccezionale' e nuovo record italiano a 41 anni; Incredibile Schwazer | record nella marcia a 41 anni Maratona Sawe irreale a Londra | primo uomo sotto le due ore.

Perché il record italiano di Alex Schwazer (per ora) non verrà considerato: il regolamento della maratona di marciaAlex Schwazer ha vinto la maratona di marcia andata in scena sulle strade di Kelsterbach, tagliando il traguardo con il tempo di 3h01:55 e risultando il ... oasport.it

Alex Schwazer pirotecnico! Terzo al mondo nella maratona di marcia: che tempo a 41 anni, ritorno definitivoAlex Schwazer ha suonato la carica sulle strade di Kelsterbach (località alle porte di Francoforte, Germania) e ha vinto in maniera perentoria la maratona ... oasport.it

Immenso Alex Schwazer: è un'impresa storica - facebook.com facebook

Alex #Schwazer a 41 anni ha vinto la maratona di marcia (42,195km) a Kelsterbach nei pressi di Francoforte. L'ex olimpionico azzurro ha chiuso la gara internazionale valida per i campionati tedeschi in 3h01'55", stabilendo il primato italiano sulla distanza. x.com