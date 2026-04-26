Alex Schwazer, atleta italiano di 41 anni, ha vinto la maratona di marcia disputata a Francoforte, valida per i campionati tedeschi. La gara, lunga 42,195 chilometri, si è conclusa in 3 ore, 1 minuto e 55 secondi, risultato che ha permesso all’atleta di stabilire il nuovo record italiano sulla distanza. La vittoria rappresenta un importante risultato per la carriera del marciatore, che ha battuto il precedente primato nazionale.

Pazzesco Alex Schwazer. Il campione olimpico italiano, 41 anni, ha vinto la maratona di marcia (42,195 km) valida per i campionati tedeschi, a Francoforte, in 3 ore 01’55”, stabilendo il primato italiano sulla distanza. Schwazer – medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2008 e poi due volte squalificato per doping, la seconda con infiniti dubbi e polemiche – ha stravinto la corsa in questione, facendo gara a sé e soprattutto abbassando di oltre due minuti il precedente record italiano di Andrea Agrusti di 3 ore 03’55”. Schwazer ha corso anche 3 minuti più veloce di Hayato Katsuki, il giapponese che il 12 aprile a Brasilia ha vinto la gara dei Campionati mondiali di marcia a squadre in 3 ore 04’58”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Impresa di Alex Schwazer: vince la maratona in Germania e firma il nuovo record italiano a 41 anni

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