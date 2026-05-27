Il direttore di Libero Quotidiano è stato posto sotto tutela a causa delle minacce ricevute da gruppi anarchici. La misura è stata adottata dopo che sono stati segnalati atti intimidatori. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle minacce o sulle indagini in corso. La premier ha espresso solidarietà al giornalista, senza aggiungere commenti pubblici sulla vicenda.

Il direttore di Libero Quotidiano, Mario Sechi, è sotto tutela dopo alcune minacce ricevute dall’area anarco-insurrezionalista. Da quanto emerso, il giornalista sarebbe stato preso di mira per alcuni editoriali sul caso di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici morti in un’esplosione nel parco degli Acquedotti di Roma mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Sechi ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da parte di numerosi esponenti delle istituzioni e della politica, a partire dalla premier Giorgia Meloni. Mario Sechi sotto tutela Le minacce degli anarchici al direttore di Libero Quotidiano Solidarietà da Meloni La solidarietà della politica Mario Sechi sotto tutela Mario Sechi, direttore di Libero Quotidiano, è sotto tutela delle forze dell’ordine da alcune settimane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Sechi direttore di Libero Quotidiano sotto tutela dopo le minacce degli anarchici, solidarietà di Meloni

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