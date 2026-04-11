Alessandro Cecchi Paone ha annunciato la fine della sua relazione con Simone Antolini, descrivendo il momento attuale come molto triste. La coppia si è lasciata recentemente, secondo quanto dichiarato dal divulgatore stesso. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita sui motivi della separazione, e l’annuncio è stato fatto attraverso dichiarazioni pubbliche. Il cambiamento ha suscitato attenzione tra i loro follower e i media.

A giugno era circolata voce diuna presunta separazione tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.La coppia ha fatto molto scalpore per i suoi 38 anni di differenza e si è sposata 3 anni fa, il primo matrimonio omosessuale per entrambi, presenti alle nozze le loro ex.Simone ha già una bambina di 5 anni e Cecchi Paone ha spiegato che la presenza di Melissa ha influito molto sul loro rapporto. Perché se lui ha sempre sofferto il fatto di non essere padre, si è subito affezionato a questa bimba, cercando di ricoprire il ruolo da secondo padre ma, nei fatti, molte cose non gli sono concesse e non potrà mai fare davvero parte della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessandro Cecchi Paone rompe il silenzio su Simone Antolini: “Momento di grande tristezza”

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