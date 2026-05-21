Operaio di Autostrade investito e ucciso sull'A1 | tragedia a Capua

Un uomo è stato investito e ha perso la vita mentre si trovava sulla carreggiata dell'autostrada A1 a Capua. L’incidente è avvenuto questa mattina e non ha lasciato scampo all’operaio coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla presenza di altri mezzi o persone coinvolte.

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