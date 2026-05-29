Lo spagnolo, rientrato dopo un grave infortunio, correrà nel team VR46 di Rossi nel prossimo campionato. Dopo aver ottenuto un podio in Catalogna, ha dichiarato che questa posizione gli ha dato fiducia e che in quel momento la stanchezza scompare. Durante l'intervista ha anche detto che punta a entrare nella top 5 del mondiale e ha evidenziato la presenza della Ducati tra i favoriti alla vittoria.

Questa intervista deve cominciare per forza in modo diverso da tutte le altre. E non perché Fermin Aldeguer è tra i tanti separati in casa: è in un team sapendo che nel 2027 correrà per un altro. Passerà al VR46, primo straniero di sempre nella squadra di Valentino, nata per crescere talenti italiani. Ma di questo, così come di tutti gli altri cambi di livrea, non si può parlare. Non è ancora consentito annunciarli. Piuttosto è un’intervista diversa perché Fermin, in accordo col suo team, Gresini, e con Brembo, si è presentato come non si era mai visto fare da nessuno: munito di penna e taccuino. Come se lui fosse l’intervistatore e non l’intervistato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aldeguer carico al Mugello: "Mondiale? Punto alla Top 5. Occhio alla Ducati, è lì..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultratrail Mugello, due giorni top. Mille podisti alla super maratonaDue giorni di grande intensità per l’Ultratrail Mugello, che ha visto la partecipazione di mille podisti impegnati su percorsi impegnativi tra i...

MotoGP, GP Italia 2026. Due Case, tre temi e quattro piloti fra il Rosso Ducati e il Nero Aprilia. Via alla Roulette del Mugello!Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si terrà all’autodromo del Mugello dal 29 al 31 maggio 2026.

Temi più discussi: MotoGP, Michele Pirro torna dopo tre anni al Mugello in sostituzione di Alex Marquez; Honda HRC Castrol al Mugello: Marini e Mir pronti; Michele Pirro, il signor Wolf della Ducati: chi è il tester che sostituirà Alex Marquez al Mugello.

Marquez c'è: Ci vediamo al Mugello, manca l'ok del dottor Charte. Bagnaia carico, Pirro sostituisce AlexIl campione del mondo della Ducati ha annunciato la sua presenza al Gran Premio d'Italia, giovedì l'ok del dottor Charte. Troverà un Bagnaia carico e un Michele Pirro al posto di suo fratello Alex ... sport.virgilio.it

Ufficiale: Michele Pirro sostituirà Alex Marquez al MugelloIl team faentino ha deciso di puntare sull'esperienza dello storico collaudatore della Ducati per il prossimo GP ... formulapassion.it