ultratrail mugello due giorni top mille podisti alla super maratona

Due giorni di grande intensità per l’Ultratrail Mugello, che ha visto la partecipazione di mille podisti impegnati su percorsi impegnativi tra i sentieri dell’Alto Mugello. La gara si svolge su un territorio noto per la sua bellezza naturale, ma anche per la delicatezza del suo ecosistema, che richiede attenzione durante le attività sportive di grande impegno. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni.

I sentieri dell’Alto Mugello sono un patrimonio prezioso. Ma sono anche una rete fragile e bisognosa di cure continue. Per questo si rinnova l’accordo – e non a caso lo si sottoscriverà alla Badia di Moscheta – tra l’Unione Montana dei Comuni del Mugello e la sezione di Firenze del Cai, per la manutenzione del sistema sentieristico territoriale nel triennio 2026-2028. E oggi e domani questi sentieri saranno il percorso straordinario per centinaia di atleti, venuti da tutta Italia e dall’estero, per partecipare all’undicesima edizione dell’Ultratrail, una corsa “estrema“, per le sue distanze e i suoi dislivelli. Un appuntamento...🔗 Leggi su Lanazione.it

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