Jannik Sinner, senza la presenza di Carlos Alcaraz, ha perso una partita nel torneo dove non aveva mai vinto e che lo vedeva come favorito. In passato, invece, aveva sconfitto l’avversario in situazioni analoghe. L’esperta ha commentato che le alte aspettative possono influenzare le prestazioni, portando a un calo di concentrazione e rendimento.

Quanto pesano le aspettative? Tanto, forse troppo. Alcaraz, mentre provava a racimolare punti e vittorie durante l’assenza di Sinner disse “la pressione mi sta uccidendo” e ora Jannik – senza Carlos, con tutti i favori del pronostico, nel torneo maledetto – crolla sul più bello. Caldo? Troppe partite? Non è dato saperlo. Il numero uno al mondo ha detto di essere stato male fin dalla notte precedente, ma soprattutto ha aggiunto “non sono un robot”, non una frase qualunque come spiega la dottoressa Elena Giulia Montorsi, psicologa dello sport: “Per me sta comunicando la cosa più naturale del mondo, cioè che è un essere umano e che agli esseri umani è concesso sbagliare, è concesso non essere giudicati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz e Sinner, se vincere diventa un obbligo. L’esperta: "Le aspettative possono far cadere"

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