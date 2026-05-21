Solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e Sinner

Da sportface.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del tennis, si discute spesso di quale coppia possa rappresentare la sfida più difficile per i due protagonisti principali. Attualmente, solo Sinner e Alcaraz sono considerati gli unici in grado di superare le due stelle insieme, creando aspettative sulle prossime sfide in campo. Le partite tra queste coppie sono seguite con attenzione dagli appassionati, che attendono di vedere quale squadra riuscirà a prevalere e consolidare così la propria posizione nel circuito.

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Nel tennis ci sono sentenze destinate a tracciare una linea di demarcazione tra la cronaca e la storia. Fino a poche ore fa, l’equazione perfetta coniata da Rafael Nadal alla vigilia del Roland Garros sembrava inscalfibile: in questo momento non ci sono contendenti per Sinner e Alcaraz. Il verdetto del campo era ancora più netto: oggi, solo Sinner e Alcaraz possono battere Alcaraz e Sinner. Il forfait dello spagnolo per i tornei di Parigi, del Queens e Wimbledon cancella la terra e l’erba dal suo 2026. L’equazione di Nadal resta valida, ma si trasforma in una spietata profezia. Senza il murciano, la strada di Jannik verso il dominio totale è spianata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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