Albero pericolante in via Toscana | intervento dei vigili del fuoco

Prima delle 7 di venerdì 29 maggio, i vigili del fuoco di Parma sono intervenuti in via Toscana per mettere in sicurezza un albero che rappresentava un rischio di caduta. L’intervento ha coinvolto l’uso di attrezzature specializzate per rimuovere o stabilizzare il ramo o la pianta stessa. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni a proprietà o infrastrutture nelle vicinanze.

I vigili del fuoco di Parma sono partiti, prima delle ore 7 della mattinata di venerdì 29 maggio, per mettere in sicurezza un albero pericolante nella zona di via Toscana a Parma. La squadra degli operatori del 115 si è recata sul posto, dopo una segnalazione. È il primo intervento legato al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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