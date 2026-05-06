Nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in due situazioni distinte. La prima ha riguardato un incendio che ha interessato un’auto alimentata a GPL e benzina in una zona periferica. La seconda emergenza ha riguardato la caduta di un albero su una strada, creando disagi alla circolazione. Entrambi gli interventi sono stati gestiti senza segnalare feriti o danni alle persone coinvolte.

Il primo intervento ha riguardato un incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a GPL e benzina in località Ripa dell’Olmo. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza. Non risultano persone coinvolte. Successivamente i Vigili del Fuoco, con la squadra del distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti per una pianta che si è spezzata cadendo su una struttura e su due autovetture. Anche in questo caso non si registrano feriti. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: auto in fiamme e albero caduto

FEMMES D'ACTION AU CŒUR DE MISSIONS À HAUT RISQUE

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