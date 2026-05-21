gli usa hanno revocato le sanzioni contro francesca albanese

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le sanzioni contro l'italiana Francesca Albanese, che ricopre il ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. La decisione è stata comunicata dall'amministrazione americana, che ha eliminato le restrizioni precedentemente imposte alla professionista. La revoca delle sanzioni rappresenta un cambiamento nelle misure adottate nei suoi confronti, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi di questa scelta.

L’Amministrazione degli Stati Uniti ha cancellato le sanzioni contro l’italiana Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. L’ avviso è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro statunitense quando in Italia era la sera di mercoledì 20 maggio. La rimozione di Albanese dall’elenco delle persone sottoposte a sanzioni arriva a una settimana esatta dall’ordinanza del Tribunale del distretto Columbia che aveva intimato al governo di Washington di “astenersi” dall’attuare le sanzioni. Secondo il giudice Richard Leon di Washington, infatti, i provvedimenti contro la relatrice Onu violavano il diritto alla libertà di parola previsto dal Primo Emendamento della Costituzione degli Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Gli Usa revocano le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese

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